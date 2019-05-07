نزوح أكثر من 150 ألف شخص بسبب القصف في شمال غرب سوريا

نزح أكثر من 150 ألف شخص خلال الأسبوع الأخير من مناطق في شمال غرب سوريا، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، على خلفية تصعيد قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة ضرباتها الجوية, وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دايفيد سوانسون "نشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن الهجمات الجوية على المراكز المدنية والبنى التحتية المدنية"، مشيراً إلى أن "أكثر من 152 الف امرأة وطفل ورجل نزحوا في محافظتي حلب وإدلب في غضون الأسبوع الأخير وحده".



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