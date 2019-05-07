كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحرير الفلسطينية: واشنطن لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام لانحيازها لإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء الإدارة الأمريكية بالانحياز لصالح إسرائيل، معتبرةً أن واشنطن لم تعد مؤهلة لتلعب دور الوسيط النزيه برعاية عملية السلام.

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان عقب اجتماع لها في رام الله، بعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، وتوسيع دائرة المشاركة إلى جانب مشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

ودعت اللجنة إلى تهيئة الأجواء على الصعيد الدولي، لاستئناف جهود إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة، من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية.

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وجددت اللجنة مطالبتها بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، على خلفية جولة التوترات الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، وأشارت إلى استئناف سلطة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية هجماتها العدوانية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال رضع ونساء حوامل، وتدمير المنازل والمؤسسات العامة.

وأشارت إلى أن كل ذلك جرى في الوقت الذي كانت تقوم به مصر بجهود مسؤولة، بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لتثبيت آخر اتفاق قبل أقل من شهر للتخفيف من الأوضاع الصعبة في غزة.

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن استمرار ممارسات إسرائيل يؤكد مجدداً هدفها بفرض الاستسلام على القيادة والشعب الفلسطيني تحت غطاء الخطة الأمريكية المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن" للسلام بين الفلسطينيين، وإسرائيل.