كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مسلح يحتجز 5 رهائن بمتجر قرب مطار تولوز جنوب غربي فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الفرنسية إن مسلحا احتجز عدة رهائن في متجر بضواحي مدينة تولوز جنوبي البلاد، مساء الثلاثاء.

ولم تتأكد السلطات من هوية محتجز الرهائن أو عدد المحتجزين، فيما لم تتضح بعد دوافع الهجوم.

وتوجهت قوات الشرطة الخاصة إلى المتجر الموجود في بلدة بلانياك قرب مطار تولوز والذي شهد الحادثة.

وتقول القناة الثالثة الفرنسية إن محتجز الرهائن طالب بالحديث مع أحد المتفاوضين.