كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاكم جورجيا يوقع قانونا يحظر الإجهاض بعد اكتشاف نبضات قلب الجنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقّع الحاكم الجمهوري لجورجيا اليوم الثلاثاء على تشريع يحظر الإجهاض إذا اكتشف الطبيب نبضات قلب الجنين، كجزء من جهد منسق لتقييد حقوق الإجهاض في ولايات في جميع أنحاء البلاد.

وحظى المحافظ برايان كيمب، بتصفيق المؤيدين في حفل توقيع، ليصبح رابع حاكم ولاية يوقع مثل هذا القانون منذ منتصف مارس.

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ووفقاً لوكالة رويترز، قال كيمب: "مهمتنا هي القيام بما هو صواب، وليس ما هو سهل"، مدركاً المعارضة الشديدة لمشروع القانون واحتمال الطعن في القانون في المحكمة.

وكثّف مناصرو الحملات المناهضة للإجهاض جهودهم منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا وتعيين قاضيين محافظين للمحكمة العليا الأمريكية، على أمل أن يتمكنوا من إقناع المحكمة ذات الاتجاه الصحيح لإعادة النظر في القضية التاريخية "رو ضد ويد"، التي أسست حق المرأة في الإجهاض في عام 1973.

ويأتى ذلك بعد أن سنّت كل من كنتاكي وميسيسيبي وأوهايو، قوانين نبضات القلب مؤخرًا، وصدرت أيوا قانونًا العام الماضي، ومنعت المحاكم قوانين ولاية ايوا وكنتاكي ، والبعض الآخر يواجه طعوناً