كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة البريطانية تؤكد مشاركتها في الانتخابات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الحكومة البريطانية الثلاثاء، أن بريطانيا سوف تشارك في انتخابات المجلس الأوروبي يوم 23 مايو الجاري.

وجاء هذا الإعلان من خلال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، ديفيد ليدينغتون، بعدما تأكد فريق رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، من عدم وجود "وقت كاف" كي يقر برلمان وستمنستر اتفاق "البريكست".

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وكانت هناك حالة من عدم اليقين بشأن خوض هذه الانتخابات، وهو ما تعلق باقرار الاتفاق المبرم بين حكومة ماي وبروكسل من عدمه.

ولم يطلق المحافظون أي حملة دعائية لخوض هذه الانتخابات، حسبما أكد أواخر الشهر الماضي زعيمهم، براندون لويس، الذي أعلن حينها أنه يمنح الأولوية لتجنب هذه الانتخابات من خلال السعي لإقرار الاتفاق.

وعلى الجانب الآخر، أطلقت أحزاب مثل الليبراليين الديمقراطيين وأيضا التكتلات المعارضة للبريكست قبل أيام حملة انتخابية لخوض هذا السباق الذي سيقام في بريطانيا يوم 23 مايو.