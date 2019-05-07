كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال رجل أمريكى لحيازة "سلاح دمار شامل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمّ اعتقال رجل من ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، لحيازته ما وصفته الشرطة بأنه "سلاح دمار شامل".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه أُلقي القبض على أوين جريجوري دين، 44 عامًا، من مورفي، اليوم الثلاثاء، بعد أن اكتشفت الشرطة طبقات تفجير في منزله ، في منطقة الحارس في مقاطعة شيروكي بولاية نورث كارولينا

وكانت طبقات التفجير عبارة عن أجهزة متفجرة أولية صغيرة تستخدم لتفجير متفجرات ثانوية أكبر وأكثر قوة مثل مادة تي إن تي أو المتفجرات البلاستيكية أو الديناميت، ويمكن أن تأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال بما في ذلك الكهربائية وغير الكهربائية.

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وقال مكتب الشريف، إن المسؤولين كانوا يتصرفون بناءً على معلومات، لكنهم لم يكشفوا عن من أبلغ "دين".

وقال مكتب مقاطعة شيروكي شريف إنه ساعده مكتب التحقيقات بولاية نورث كارولينا، وإدارة تصحيحات البالغين الخاصة بسلامة كارولينا الشمالية، ومكتب تبغ الكحول والأسلحة النارية.

وقام فنيو القنابل بإزالة طبقات التفجير بأمان من مكان الإقامة.

وقال شريف ديريك بالمر :"إن هذا كاي نطوي على إمكانات هائلة لكارثة.. يجب دائمًا التعامل مع المتفجرات وتخزينها بشكل صحيح.. نقدر كل مساعدة الهيئة الفرعية للتنفيذ".