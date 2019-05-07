كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الإيطالى يتطلع إلى إجراء لقاء قريب مع المشير حفتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إنه يسعى للقاء الجنرال خليفة حفتر في القريب العاجل، وذلك بعد أن استقبل صباح اليوم بمقر الحكومة في روما، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وقال كونتي- في تصريح أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية: "تحدثت اليوم مع السراج.. وأنا على ثقة من كوني سوف ألتقي بصورة مباشرة مع الجنرال حفتر قريبًا".