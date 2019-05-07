كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لحظة أسر عناصر الجيش الليبي لطيار برتغالي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر فيديو لحظة أسر عناصر الجيش الليبي لطيار برتغالي كان يقود مقاتلة تتبع ميليشيات حكومة الوفاق أسقطت جنوب طرابلس.

وأكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني الليبي، اللواء عبد السلام الحاسي، إلقاء القبض على الطيار "الأجنبي" الذي أسقط الجيش الليبي طائرته من طراز ميراج في منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس، صباح الثلاثاء.

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وتعهد الحاسي بالحفاظ على أمنه وتقديم العلاج اللازم له، متهما حكومة طرابلس باستئجار الطيار لـ"قتل الليبيين بأموالهم"، واصفا إياها بـ"حكومة العار والخزي والمرتزقة".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قالت مصادر وفقاً "سكاي نيوز عربية" إن "الجيش الليبي أسقط طائرة تابعة للميليشيات في منطقة الهيرة جنوب طرابلس".

وأسقطت قوات الجيش الطائرة التي كانت تغير على وحدات تابعة لـ"الجيش الوطني" في منطقة وادي الهيرة.

أوضحت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، أن الطيار الذي قبض عليه بعد إسقاط طائرته "مرتزق برتغالي".