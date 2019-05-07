كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا ترفض التوقيع على اتفاق "ألقطب الشمالى" بشأن التغيرات المناخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة رويترز، عن دبلوماسيين اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة رفضت التوقيع على اتفاق بشأن التحديات في المنطقة القطبية الشمالية بسبب التناقضات بشأن صياغة التغير المناخي، مما يعرض التعاون في المنطقة القطبية للخطر الحاد للاحتباس الحراري.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي بمعدل ضعيف في بقية أنحاء العالم، يخلق الجليد الذائب ممرات شحن جديدة محتملة وفتح الكثير من آخر احتياطيات غير مستغلة من النفط والغاز في العالم للاستغلال التجاري.

وكان من المفترض أن يضع اجتماع لثمانية دول على حدود القطب الشمالي في روفانيمي في فنلندا يوم الثلاثاء جدول أعمال لمدة عامين لموازنة التحدي المتمثل في ظاهرة الاحتباس الحراري والتنمية المستدامة للثروة المعدنية.

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لكن مصادر على دراية بالمناقشات قالت إن الولايات المتحدة امتنعت عن توقيع إعلان نهائي لأنها لا توافق على عبارة أن تغير المناخ يمثل تهديدًا خطيرًا للقطب الشمالي.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء الإعلان منذ إنشاء مجلس القطب الشمالي في عام 1996.

وبدلاً من ذلك، في بيان مقتضب، كرر وزراء من الولايات المتحدة وكندا وروسيا وفنلندا والنرويج والدانمارك والسويد وأيسلندا التزامهم بالتنمية المستدامة وحماية بيئة القطب الشمالي.