كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش إليكترونى صينى يهاجم صفحات "الأويجور المسلمين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت صفحات فيسبوك لمجموعتين من الأويجور المسلمين لهجوم من قبل "جيش إليكترونى" صينى مع مجموعة من الإساءات اللفظية والصور المسيئة.

وكان الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي هو عمل جيش ديبا المركزي، وهو مجموعة وطنية صينية استهدفت صفحات أخرى في الماضي للدفاع عن بكين.

وووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، أنه على الرغم من أن ارتباط المجموعة بالدولة غير معروف، فقد تم الإشادة بأعضائها في وسائل الإعلام الحكومية بوصفهم "أصوات شعبية على المستوى الشعبي".

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ومع تزايد قلق الصين بشأن صورتها العالمية حول قضايا تتراوح من تايوان، والتي ترى بكين أنها جزء من أراضيها، إلى الأمن الوحشي في شينجيانغ المضطربة، فقد عملت ديبا كحليف قوي على الإنترنت بفضل جهودها الدعائية.

وتم ختم الصور مع شعار الجيش المركزي في ديبا.

وكانت التعليقات والصور الأخرى إما مسيئة أو مهددة عنصريًا، وأشارت الكثير منها على صفحات الأويجور بأنها "مجموعات إرهابية لا تختلف عن تنظيم داعش".