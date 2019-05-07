كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب ترامب يقدم عرضا مغريا للجيش الفنزويلى للإطاحة بمادورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز، اليوم، بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس مستعد لتقديم حوافز جديدة للجيش الفنزويلي ضد الرئيس نيكولاس مادور ، ردا على محاولة انتفاضة انتهت بالفشل الأسبوع الماضي.

وفي خطاب أمام الجمعية الأمريكية في وزارة الخارجية، قال المسؤول، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنّ بنس سيحذر أيضا من أن الولايات المتحدة ستتحرك قريبا لمعاقبة 25 قاضيا إضافيا في المحكمة العليا في فنزويلا.

ووفقا للمسؤول، سيقدم بنس المساعدة للاجئين الذين فروا من البلاد، وحزمة مساعدات اقتصادية تتوقف على الانتقال السياسي.

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وسيكون خطاب بنس أول نظرة على إستراتيجية إدارة ترامب المعاد تقييمها في أعقاب الاحتجاجات الهائلة التي اندلعت في الشوارع الأسبوع الماضي بقيادة خوان جوايدو زعيم المعارضة المدعوم من الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية الأخرى.

وكان جوايدو قد وصف الاحتجاجات بأنها بداية "مرحلته النهائية" للإطاحة بمادورو، لكن الانشقاقات العسكرية الجماعية لم تؤت ثمارها.

واستثمر الرئيس دونالد ترامب رأس مال سياسي كبير في التدخل الدبلوماسي والاقتصادي في أزمة فنزويلا