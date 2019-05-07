كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السورى يستعيد بلدتين شمال غربى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الجيش السوري تقدمًا في آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا، وذلك بعد قصف عنيف بدأ في أواخر الشهر الماضي.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الجيش سيطر على قريتي الجنابرة وتل عثمان في إدلب شمال غربي سوريا.

وكانت قوات الجيش السوري قد استهدفت مواقع انتشار المجموعات الإرهابية في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، كما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري والمسلحين على خط التصعيد في أرياف (إدلب - حماة - اللاذقية)، والتي تركزت في بلدتي المالكية ومرعناز وانتهت بانسحاب الفصائل المدعومة من أنقرة ومقتل 3 جنود أتراك، وحفاظ القوات السورية على نقاط انتشارها في تلك المنطقة.