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أعلنت شركة “بيستانا cr7” التي يملكها النجم البرتغالي العالمي، كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، قرب الانتهاء من أشغال أول فندق لها، بمدينة مراكش، وهي أولى استثمارات ومشاريع، النجم العالمي في المغرب.
ونشر “الدون”، صباح اليوح، مجموعة من الصور، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، بمكان الفندق قيد البناء بمدينة مراكش، إلى جانب لافتة حائطية، تؤكد بأن الفندق سيتم الانتهاء منه وفتح غرفه سنة 2020 القادمة.
وقد عرفت صور نجم يوفنتوس الإيطالي، والمنتتخب البرتغالي لكرة القدم، متابعة كبيرة من قبل متابعي اللاعب على “أنستغرام”، ولقيت إعجاب أزيد من 3 ملايين متابع، من بينهم مشاهير في عالم الرياضة والفن ومختلف المجالات.
ومن المعلقين، على صور “الدون”، النجم المغربي المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، وزميله السابق في “يوفنتوس” الإيطالي، والذي عبر عن ترحيبه وسعادته باستثمار “الدون” في مراكش، معلقا بعبارة ” top bro” وواضعا علم المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يستعد لافتتاح أول فندق له بمراكش.. صورته “تشعل” “أنستغرام” وهكذا علق بنعطية – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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