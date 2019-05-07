فرانش مونتانا يخطف الأنظار بزي عربي.. وليدي غاغا تغير إطلالاتها في السجاد الأحمر في حفل “ميت غالا” – صور وفيديو

خطف النجم المغربي، فرانش مونتانا، الأنظار خلال حفل “ميت غالا”، أمس الاثنين، في نيويورك، حيث ارتدى زيا عربيا مميزا، عبارة عن عمامة.

وشارك مونتانا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” ، صورا، بالزي، الذي اختاره للظهور في حفل “ميت غالا”، الذي ينظم كل سنة في الاثنين الأول من شهر ماي، وعلق عليها: “الشيخ مونتانا”.

وكانت الفنانة “ليدي غاغا”، النجمة، التي خطفت الأنظار هذه السنة من دون منازع، إذ ارتدت 4 إطلالات فوق بعضها، ونزعتها فوق السجاد الأحمر الواحدة تلو الأخرى أمام أعين الحضور، وعدسات المصورين.

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ويعتبر حفMet Gala ، أضخم حفل للموضة على الصعيد العالمي، يقيمه معهد الأزياء التابع لمتحف “ميتروبوليتان” للفنون في نيويورك منذ أزيد منذ 70 سنة، بحضور أشهر النجوم العالميين.