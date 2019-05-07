- 1/3
- 2/3
- 3/3
خطف النجم المغربي، فرانش مونتانا، الأنظار خلال حفل “ميت غالا”، أمس الاثنين، في نيويورك، حيث ارتدى زيا عربيا مميزا، عبارة عن عمامة.
وشارك مونتانا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” ، صورا، بالزي، الذي اختاره للظهور في حفل “ميت غالا”، الذي ينظم كل سنة في الاثنين الأول من شهر ماي، وعلق عليها: “الشيخ مونتانا”.
وكانت الفنانة “ليدي غاغا”، النجمة، التي خطفت الأنظار هذه السنة من دون منازع، إذ ارتدت 4 إطلالات فوق بعضها، ونزعتها فوق السجاد الأحمر الواحدة تلو الأخرى أمام أعين الحضور، وعدسات المصورين.
ويعتبر حفMet Gala ، أضخم حفل للموضة على الصعيد العالمي، يقيمه معهد الأزياء التابع لمتحف “ميتروبوليتان” للفنون في نيويورك منذ أزيد منذ 70 سنة، بحضور أشهر النجوم العالميين.
كانت هذه تفاصيل خبر فرانش مونتانا يخطف الأنظار بزي عربي.. وليدي غاغا تغير إطلالاتها في السجاد الأحمر في حفل “ميت غالا” – صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.