أصوات غنائية ترافقكم طوال شهر رمضان

يلتقي مشاهدو القنوات الوطنية المغربية، في شهر رمضان، مع مجموعة من المغنيين، الذين يقدمون أغاني “جنريك” للأعمال الخاصة في البرامج الرمضانية.

الفنانة دنيا باطمة قدمت “جنريك” الجزء الثاني من سلسلة “حي البهجة”، الذي يعرض على القناة الثانية، في حين غنت سلمى رشيد “جنريك” الخاص بسلسلة “همي ولاد عمي” على القناة الأولى.

الفنان حاتم عمور، بدوره، غنى “جنريك” مسلسل” الماضي لايموت” على القناة الأولى، في حين غنت صفاء حبيركو في ثاني تجاربها في الغناء “جنريك سلسلة” قصر الباشا” على القناة الثانية.

وغنى الفنان أمينوكس “جنريك” برنامج “كاميرا فاشي” على القناة الأولى.

يذكر أن عددا من المغنيين يخوضون تجارب تمثيل لأول مرة في شهر رمضان، مثل إيهاب أمير، ورجاء بلمير، وبدر سلطان، في حين أن الغائب الأبرز عن شهر رمضان الحالي هو الفنانة ابتسام تسكت، التي كانت حاضرة بقوة في الأعوام الماضية.