دبورية: إصابة خطيرة بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 16 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر حادث طرق في دبورية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وبحسب مصدر طبي، فإنه تلقى بلاغا حول مصاب بالقرب من مسجد البلدة، وقد استدعي طاقم طبي إلى المكان وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا وهو فاقد الوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وبحسب المعلومات التي أوردها المصدر الطبي، فإن الشاب أصيب في حادث طرق، على ما يبدو، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.