وسائل إعلام فرنسية: احتجاز رهائن بالقرب من مدينة تولوز الفرنسية

وذكر موقع "Actu.fr" الإخباري، ان "الحادث وقع في بلدة بلانياك في إقليم غارون العليا الفرنسية". ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن "المسلح هدد بإطلاق النار على رجال الشرطة"، مبيناً أن "خمسة أشخاص ما زالوا محتجزين داخل المبنى". وأضاف أن "منفذ العملية طلب وصول مفاوض وأن طوقا أمنيا تم فرضه في محيط المتجر، مع إرسال فريق معزز من القوات الأمنية الخاصة إلى المكان".



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