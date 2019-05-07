قرقاش: رسالة قطر في لاهاي تعكس منطق العاجز المتكابر

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أن مضمون الرسالة التي بعثت بها قطر من خلال شكوتها القانونية في محكمة العدل الدولية بلاهاي يعكس منطق العاجز المتكابر.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، الثلاثاء، تعلقيا على مرافعة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية،: "لم تسعَ الإمارات إلى رفع القضايا في المنظمات والمحاكم الدولية، للأسف هذا ما قامت به قطر في تحركاتها اليائسة لفك أزمتها، واليوم نشهد تفكيك هذا التوجه بتكاليفه السياسية والمالية الباهظة، هي استراتيجية مكانك سر، وكان الأجدى بقطر مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب".

وتابع القول: "واليوم شهدت محكمة العدل الدولية مرافعة متميزة للفريق القانوني لدولة الإمارات، فندوا فيها الادعاءات القطرية، وبرز بشكل مهم حجب الأمن القطري للموقع الإلكتروني الذي يستخدمه المواطن القطري للحصول على إذن دخول للإمارات، توجه قطر القانوني يتفكك ويرتد على الدوحة".

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وأضاف أن أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني، فهو منطق العاجز المتكابر، وهذه رسالة لاهاي.

وكشفت الإمارات، أمام العالم، خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية بقصر السلام في مدينة لاهاي الهولندية، الثلاثاء - للنظر حول الشكوى المقدمة من قطر- قيام الدوحة باستخدام وثائق مزورة في شكواها.

وفندت الإمارات مزاعم الدوحة، مؤكدة أن القطريين يعيشون بأمان في الإمارات، وأنه لا صحة للادعاءات التي تشير بأن هناك تمييزا ضدهم.