ماكرون يعبر عن قلقه من الضربات السورية في إدلب

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه يوم الثلاثاء من ضربات الحكومة السورية في إدلب ودعا إلى قرار سياسي مدعوم من الأمم المتحدة لإيقاف القتال.
وكتب في تغريدة "قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في سوريا ومنطقة إدلب. الضربات التي ينفذها النظام وحلفاؤه، بما في ذلك الضربات على المستشفيات، قتلت العديد من المدنيين في الأيام الأخيرة".
وشاب تصاعد العنف في إدلب اتفاقا بين روسيا وتركيا جنَّب المنطقة هجوما من قوات الحكومة منذ سبتمبر أيلول. والمنطقة جزء من آخر موطأ قدم رئيسي للمعارضة المسلحة في سوريا.
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