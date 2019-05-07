إيران تتحدى عقوبات أمريكا وتستأنف أنشطتها النووية

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محطة نووية - أرشيفية
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن إيران سوف تستأنف برنامجها النووي المتوقف ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لكنها لن تنسحب من الاتفاق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، نقلت الإذاعة الإيرانية الرسمية عن مصدر مقرب من لجنة حكومية تشرف على الاتفاق النووي القول إن الرئيس حسن روحاني سيعلن أن إيران ستقلص بعضا من تعهداتها «البسيطة والعامة» بموجب الاتفاق، غدا الأربعاء، 8 مايو الحالى، أي بعد عام بالتمام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق.
وقال المصدر وفقا للوكالة: «ردا على خروج أمريكا من الاتفاق النووي والوعود الجوفاء من الدول الأوروبية في تنفيذ التزاماتها، قررت إيران استئناف جزء من الأنشطة النووية التي توقفت بموجب إطار الاتفاق النووي».وعلى صعيد مماثل، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، الإثنين، نقلا عن «مصادر مطلعة» أن إيران
وقال المصدر وفقا للوكالة: «ردا على خروج أمريكا من الاتفاق النووي والوعود الجوفاء من الدول الأوروبية في تنفيذ التزاماتها، قررت إيران استئناف جزء من الأنشطة النووية التي توقفت بموجب إطار الاتفاق النووي».
وعلى صعيد مماثل، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، الإثنين، نقلا عن «مصادر مطلعة» أن إيران ستعلن يوم الأربعاء عن إجراءات «المعاملة بالمثل» ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
وقال التقرير إن إيران أبلغت بعض زعماء دول الاتحاد الأوروبي بقرارها بشكل غير رسمي.
وتحركت الولايات المتحدة يوم الجمعة لإجبار إيران على الكف عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب وعن التوسع في محطتها الوحيدة للطاقة النووية.
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