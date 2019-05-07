الأمم المتحدة تدين هجمات نظام الأسد في شمال غرب سوريا

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، عن القلق إزاء تكثيف القتال في شمال غرب سوريا خلال الأيام الماضية.

وأدانت المفوضية الهجمات الجوية للنظام وحلفاؤه على المراكز السكانية والبنية التحتية المدنية في منطقة منزوعة السلاح ضمنتها تركيا وروسيا منذ سبتمبر الماضي في ريف أدلب الجنوبي وريف حماه الشمالي.

كما أدانت الضربات الجوية يوم 5 مايو والتي استهدفت 3 مرافق طبية، بما يجعل مجموع المرافق الطبية المستهدفة منذ 28 أبريل الماضي 7 مرافق، إضافة إلى 9 مدارس تعرضت للقصف منذ 30 أبريل. وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدازاني أن 323 ألف شخص نزحوا في شكال غرب سوريا منذ سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن ثماني سنوات من القتال في سوريا أودت بمئات الآلاف من الأرواح، ونزوح 6،2 مليون شخص داخليا.