شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: أزمة الدوحة أنهكتها وقوّضت سيادتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن الإمارات لم تسعى إلى رفع القضايا في المنظمات والمحاكم الدولية، مبيناً «أن هذا ما قامت به قطر في تحركاتها اليائسة لفك أزمتها».

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وأشار عبر سلسة تغريدات في حسابه على «تويتر»، اليوم، إلى أننا نشهد اليوم تفكيك هذا التوجه بتكاليفه السياسية والمالية الباهظة، واضفاً إياها بـ«استراتيجية مكانك سر». وقال «كان الأجدى بقطر مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب».

وشدد على أن «أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها»، مضيفا «أحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني فهو منطق العاجز المتكابر. وهذه رسالة لاهاي».

وتابع «اليوم شهدت محكمة العدل الدولية مرافعة متميزة للفريق القانوني لدولة الامارات فندوا فيها الادعاءات القطرية وبرز بشكل مهم حجب الأمن القطري للموقع الإلكتروني الذي يستخدمه المواطن القطري للحصول على إذن دخول للإمارات، توجه قطر القانوني يتفكك ويرتد على الدوحة».