شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا: الخطر لم ينته.. نحن ضحية إرهاب عالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كولومبو)

أعلنت السلطات السريلانكية، اليوم (الثلاثاء)، أنها اعتقلت أو قتلت جميع المسؤولين عن الاعتداءات الانتحارية خلال عيد الفصح الشهر الماضي، مؤكدة أن الجزيرة لا تزال تواجه «تهديد الإرهاب العالمي».

وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغي، في البرلمان، إن الدولة ضحية التطرف وتحتاج إلى دعم دولي للتصدي للتهديد القائم. وأضاف أن «الخطر لم ينته، نحن الآن ضحية الإرهاب العالمي».

وتابع: «حتى وإن اعتقلنا أو قتلنا كل إرهابي مسؤول عن هجمات أحد الفصح، لا يزال بإمكان الإرهابيين في الخارج أن يتسببوا لنا بمشكلات. نحن بحاجة لتقاسم معلومات الاستخبارات مع شركاء دوليين لمواجهة هذا التحدي».

وجاءت تصريحاته مع إعلان قائد الشرطة شندانا ويكراماراتني تحديد جميع الأشخاص الضالعين في اعتداءات 21 أبريل على 3 كنائس و3 فنادق فخمة، التي أودت بـ257 شخصا. وكشف ويكراماراتني أن «كل الذين خططوا ونفذوا التفجيرات الانتحارية إما قُتلوا أو معتقلون لدينا».

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وأوضح أن «خبيري المتفجرات في المجموعة قتلا، ضبطنا المتفجرات التي كانا يخزنانها لهجمات مستقبلية». ولم يحدد ويكراماراتني عدد المعتقلين على خلفية التفجيرات، لكن المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا قال إن 73 شخصا، بينهم 9 نساء، قيد الاعتقال.

وأعيد فتح كنيسة القديس انطونيوس جزئيا أمس وسط تعزيزات أمنية مكثفة من الجيش والشرطة. وأقامت الشرطة حواجز أمام الكنيسة وقامت بتفتيش الداخلين إليها للصلاة أمام تمثال القديس انطونيوس. وقالت سلطات الكنيسة إنها ستفتح الكنيسة لفترة مدتها 12 ساعة حتى الانتهاء من أعمال إصلاح الأضرار والترميم.

واتهمت السلطات «جماعة التوحيد الوطنية» بالوقوف وراء التفجيرات، غير أن «داعش» أعلن أيضا المسؤولية عنها.

وتعرضت عشرات المتاجر المملوكة لمسلمين ومنازل وسيارات في نيغومبو لأضرار في مواجهات مساء الأحد الماضي. ودعت الكنيسة الكاثوليكية إلى الهدوء، وحضت المسيحيين على عدم القيام بهجمات ثأرية ضد المسلمين.