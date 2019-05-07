واشنطن سترسل 4 قاذفات إلى الشرق الأوسط

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)قال مسؤولون أمريكيون، اليوم (الثلاثاء)، إن قوة القاذفات التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الشرق الأوسط ستضم على الأرجح أربع طائرات قاذفة مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات.
وأضاف المسؤولون أن من المرجح أن تكون هذه القاذفات من طراز بي-52. وذكروا أن هذه الطائرات لم ترسل بعد إلى الشرق الأوسط.
وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون قد قال يوم الأحد إن إدارة ترمب سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط ردا على «مؤشرات وتحذيرات» مثيرة للقلق من إيران ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد «بقوة لا تلين» على أي هجوم.
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