ترمب يستقبل رئيس وزراء المجر في البيت الأبيض الأسبوع المقبل

اسماء السيد - واشنطن: يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 13 مايو في البيت الابيض رئيس الوزراء المجري القومي المحافظ فيكتور اوربان الذي يعد من قلائل القادة المؤيدين له داخل الاتحاد الاوروبي.

وهذا اللقاء الثنائي بين ترمب الذي يكثف انتقاداته للاتحاد الاوروبي، واوربان المعروف بمواقفه المشككة بالتكتل الاوروبي وهجماته على "البيروقراطية في بروكسل" سيعقد قبل أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات الاوروبية.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز الثلاثاء أنه "نظرا للعلاقات السابقة بين الولايات المتحدة والمجر، سيبحث الرئيس مع رئيس الوزراء سبل تعزيز التعاون" بين البلدين.

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ويأتي الاعلان عن هذه الزيارة فيما ألغى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي يقوم بجولة في اوروبا، لقاء في برلين مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل.

وفي ايلول/سبتمبر رحب رئيس الوزراء المجري الذي يتولى السلطة منذ 2010 بخطاب ترمب أمام الجمعية العامة للامم المتحدة والذي شن فيه هجوما على العولمة.

وهذا التقارب العقائدي اتاح تحسن العلاقات بين واشنطن وبودابست فيما كانت إدارة الرئيس السابق باراك اوباما تنتقد اوربان بانتظام بسبب المساس بحرية الصحافة واستقلالية القضاء والمجتمع المدني.