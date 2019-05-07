توقيف شخص خامس في فرنسا بشأن التخطيط للإعتداء على الشرطة

اسماء السيد - باريس: أوقف قاصر يبلغ ال 16 من العمر صباح الثلاثاء قيد التحقيق، في إطار التحقيقات الجارية لكشف مخططي هجوم أُحبط مؤخراً في فرنسا كان سيستهدف الشرطة، حسب ما عُلم من مصدر قضائي.

وسبق أن أوقف أربعة رجال بينهم قاصر يبلغ 17 عاماً، ووجهت اليهم اتهامات وسُجنوا في 30 نيسان/أبريل، للاشتباه بالاعداد لهجوم كان من المفترض أن ينفذ مطلع شهر رمضان. وقد يكونون أجروا عمليات رصد حول القصر الرئاسي الفرنسي في باريس، ومقرّ للشرطة في ضاحية المدينة.

وأفادت قناة "تي اف 1"، التي كشفت عن توقيف القاصر الثلاثاء، أنه "طالب ثانوي من أصل شيشاني"، وقد ألقي القبض عليه في منزل والديه.

وأوردت القناة معلومات أكدها مصدر قريب من الملف تقول إن "أجهزة الاستخبارات تشتبه في أنه كان مكلّف نشر شريط فيديو يتضمن مبايعة المجموعة لداعش".

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وتم توقيف المشتبه بهم الأربعة الأوائل في 26 نيسان/أبريل بعد أن حاولوا حيازة أسلحة. ويعتقد المحققون أنه كان من المفترض أن ينفذوا الهجوم مطلع شهر رمضان الذي بدأ الاثنين في فرنسا.

وأوضح مصدر قريب من التحقيق أن المشتبه بهم "تباحثوا في العديد من المخططات (...) مع نقطة مشتركة هي استهداف قوات الأمن"، بينها تلك المتمركزة أمام مقر الرئاسة الفرنسية.

وبحسب مصدر آخر قريب من الملف، ذهبت المجموعة التي كانت تخضع لمراقبة مشددة في إطار تحقيق أولي فُتح في الأول من شباط/فبراير، إلى أمام قصر الإليزيه لمراقبة عمل دوريات الشرطة هناك.

وكان مقرّ للشرطة في منطقة اولناي-سو-بوا القريبة من باريس، أيضاً بين المواقع التي رُصدت، بحسب هذا المصدر.