مولود هاري وميغان.. تخمينات تتراوح بين 15 اسما

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وحتى الآن لم يتم الإعلان عن اسم أحدث أفراد العائلة المالكة في بريطانيا، إلا أن ذلك لم يوقف المعجبين من تخمين أحد الأسماء التي قد يفضلها هاري أو ميغان.
وبحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن الطفل الجديد يعد السابع في ولاية العرش.
وأدى التأخر في إعلان اسم الأمير الجديد إلى تخمين البعض لما قد تطلقه ميغان على أول أطفالها، وهي التي تفضل إلى حد ما الخروج عن تقاليد العائلة المالكة، وبالتالي إطلاق اسم غير معتاد.
وأشار موقع "سكاي نيوز" إلى مجموعة من الأسامي الملكية التي قد يقع على أحداها الاختيار وهي: "ألكسندر، آرثر، جيمس، سبنسر، ألبرت، إدوارد، هنري، أوليفر، فيليب، كارلس، فرانسيس، غراي، توماس، هارفي، وميلو".
وقال قصر بكنغهام إن الطفل، الذي لم يطلق عليه اسم بعد، ولد في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وبلغ وزنه 3.2 كيلوغرام، وإن الأم والطفل في صحة جيدة.
وقال الأمير هاري للصحفيين في وندسور غربي لندن، حيث يقيم الزوجان، وهو يبتسم: "ما تقوم به أي امرأة من هذا القبيل أمر أعجز عن فهمه، لكننا نشعر بسعادة غامرة وامتنان لكل الدعم الجميل من الجميع".
وأضاف: "أنه أمر مذهل رائع. أنا فخور تماما بزوجتي وبكل أب أو ولي أمر يقول إن طفلك مذهل. هذا الطفل جميل للغاية".
وحضر هاري حفيد الملكة إليزابيث الولادة، وكانت دوريا راغلاند والدة ميغان موجودة مع الزوجين في منزلهما.
شاهد أيضا.. ماذا قال الأمير هاري عقب إنجاب ميغان مولود ذكر؟
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شاهد: ماذا قال الأمير هاري عقب إنجاب ميغان مولود ذكر؟
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.