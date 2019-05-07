وزير الدفاع يصدر عدة قرارات خاصة بتأجيل تجنيد بعض الطلاب

صدى البلد

أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القرار رقم 60 لسنة 2019 بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية. كما أصدر القائد العام قرارا رقم 61 لسنة 2019 ، بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالعريش. وأصدر الفريق أول محمد زكي قرارا رقم 63 لسنة 2019 بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بمدرسة قنا الفنية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات.

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