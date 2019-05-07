الاناضول: ضبط 442 مهاجرا غير نظامي شمال غربي تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​السلطات التركية​ ضبطت 442 مهاجرا غير نظامي كانوا يعتزمون التوجه إلى ​أوروبا​ بطرق غير قانوية عبر ولاية أدرنة، شمال غربي البلاد"، مشيرةً إلى أن "فرق من قوات حرس الحدود رصدت مجموعات من ​المهاجرين​ غير النظاميين يحاولون عبور الحدود بطرق غير قانونية في أقضية هافسا، وإسبالا، ومريج، وأوزون كوبري، بأدرنة".

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