روحاني سيبلغ دول "4+1" قرارا إيران بخفض تعهداتها إزاء الإتفاق النووي

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" بأن "الرئيس الإيراني حسن روحاني سيبلغ مجموعة "4+1" التي تضم دول روسيا والصين وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بشان قرار إيران لخفض تعهداتها ازاء الاتفاق النووي وزعزعة احد اهم اركان هذا الاتفاق، وذلك على نقض العهود من جانب اميركا وانسحابها الاحادي من الاتفاق النووي".
وأوضحت الوكالة أن "المساعد السیاسي لوزیر الخارجیة عباس عراقجي سیبلغ سفراء الدول الخمس في طهران بشان هذا الموضوع؛ وذلك خلال اجتماعه مع هؤلاء السفراء بمقر الخارجیة الایرانیة".
ولفتت الوكالة إلى أن "روحاني سیبعث رسالة الى رؤساء الدول الخمس مؤكدا فیها بكل وضوع على مدى ضبط النفس الذي لجأت الیه طهران فیما یخص الاتفاق النووي، وان الفرص فاتت دون ان يتمكن الفريق الاخر من تنفیذ تعهداته في اطار هذا الاتفاق، مما وضع ایران امام خیار واحد وهو خفض التعهدات".
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