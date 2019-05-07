أردوغان يؤكد تمسك بلاده بالتنقيب عن الغاز بشرق المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده مواصلة عمليات التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، مشيراً إلى أن "فعاليات التنقيب في الحوض الشرقي للبحر المتوسط مستمرة وستتواصل في المستقبل".
وأطلقت أنقرة مؤخرا عمليات تنقيب عن الغاز في شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص، ما تسبب في تأجيج التوترات القديمة في جنوب شرق البحر المتوسط، ولاقت هذه الفعاليات انتقادا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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