أردوغان يؤكد تمسك بلاده بالتنقيب عن الغاز بشرق المتوسط

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ عزم بلاده مواصلة عمليات التنقيب عن موارد الطاقة في شرق ​البحر المتوسط​، مشيراً إلى أن "فعاليات التنقيب في الحوض الشرقي للبحر المتوسط مستمرة وستتواصل في المستقبل".

وأطلقت ​أنقرة​ مؤخرا عمليات تنقيب عن ​الغاز​ في شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص، ما تسبب في تأجيج التوترات القديمة في جنوب شرق البحر المتوسط، ولاقت هذه الفعاليات انتقادا من ​الولايات المتحدة​ و​الاتحاد الأوروبي​.