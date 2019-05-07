الخارجية الصينية أكدت معارضتها الحظر الاميركي على ايران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج "معارضة الحظر الأحادي وما يسمى بالقوانين طويلة الذراع التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران"، داعيةً الدول إلى "المساهمة في تعزيز السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد الأوضاع هناك".
وشدد على أن "بكين تؤمن بضرورة حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار، على أساس الاحترام المتبادل"، مشيراً إلى أن "الصين ستواصل الحفاظ على خطة العمل المشتركة الاتفاق النووي الإيراني والاضطلاع به مع الأطراف ذات الصلة، مشيدا بتنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق".
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