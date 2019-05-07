مقتل قائد في الشرطة الأفغانية و3 مرافقين بانفجار عبوة ناسفة في ولاية لغمان

أعلن الناطق باسم حاكم ولاية لغمان شرقي أفغانستان، أسد الله دولتزاي، "مقُتل قائد الشرطة في مديرية ألينغار الجنرال سيد عارف سادات وثلاثة من حراسه، بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في ولاية لغمان شرقي البلاد، عند مرور موكبه"، فيما تتواصل معارك بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة طالبان" رغم دعوات لهدنة موقتة خلال شهر رمضان.ة
وقد وقعت الحادثة في منطقة "مسكين آباد"، وهي من المناطق المضطربة أمنيًّا وتشهد حضورًا واسعًا للمجموعات المسلحة المعارضة للحكومة.
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