مقتل قائد في الشرطة الأفغانية و3 مرافقين بانفجار عبوة ناسفة في ولاية لغمان

أعلن الناطق باسم حاكم ولاية لغمان شرقي ​أفغانستان​، أسد الله دولتزاي، "مقُتل قائد الشرطة في مديرية ألينغار الجنرال سيد عارف سادات وثلاثة من حراسه، بانفجار ​عبوة ناسفة​ زرعها مسلحون في ولاية لغمان شرقي البلاد، عند مرور موكبه"، فيما تتواصل معارك بين القوات الحكومية ومسلحي "​حركة طالبان​" رغم دعوات لهدنة موقتة خلال شهر رمضان.ة

وقد وقعت الحادثة في منطقة "مسكين آباد"، وهي من المناطق المضطربة أمنيًّا وتشهد حضورًا واسعًا للمجموعات المسلحة المعارضة للحكومة.