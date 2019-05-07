رئيس وزراء باكستان يوعز بمتابعة مشروع انبوب الغاز مع ایران

ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إلى أن "رئيس وزراء ​باكستان​ ​عمران خان​ دعا المسؤولين في ​وزارة خارجية​ بلاده لاستئناف المحادثات المتعلقة بمشروع واردات ​الغاز​ من ​ايران​ وانبوب السلام من أجل الوصول الى حل واسلوب مناسب ومؤثر للتوافق بين مسؤولي البلدين في هذا المجال".

وأوضحت الوكالة أن "خان أشار الى ضرورة اعادة النظر في تسعيرة الغاز المستورد من ايران"، واضاف أنه "ينبغي عبر التعاون مع ايران توفير الظروف العملانية لمد ​انبوب الغاز​ الايراني".

ويذكر أن "هناك اتفاق لمد انبوب الغاز من ايران الى باكستان لمسافة 2700 كم، كان قد ابرم قبل عدة اعوام، وانجزت ايران انشاء الانبوب في اراضيها حتى الحدود الباكستانية فيما الجزء المتبقي الواقع في الاراضي الباكستانية لم ينفذ حتّى الآن".

ويتضمن المشروع أيضًا مد الأنوب الى ​الهند​ في حال التوصل الى اتفاق بهذا الصدد.

ووفقًا للاتفاق تصدر ايران بعد اكمال المشروع 150 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا الى الهند وباكستان، من ضمنه 90 مليونًا للهند و 60 مليونًا لباكستان.