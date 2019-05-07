رئيس السلطة القضائية الايرانية: التيار التكفيري يلفظ انفاسه الاخيرة

اعلن رئيس السلطة القضائية الايرانية ايراهيم رئيسي ان "​سوريا​ تمر بظروف حساسة للغاية وتشهد ترسيخ دعائم ​الحكومة​ وسيادتها الوطنية واننا نسمع حاليا صوت الانفاس الاخيرة التي يلفظها التيار التكفيري وكذلك الياس الاميركي وعجز الكيان الصهيوني "، مشيداً بـ"مقاومة سوريا حكومة وشعبا في مواجهة الهجوم العسكري الاميركي والصهيوني والتي وصفها بالفريدة من نوعها خلال القرن الاخير".

ولفت إلى أنه "على جميع الشعوب المسلكة ان تثمن صمود سوريا حكومة وشعبا"، مشيراً إلى أن "الشعب الايراني العملاق وحكومة ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية بقيادة قائد ​الثورة الاسلامية​ يقف دوما الى جانب ​الشعب السوري​ وحكومته وبذلوا ما بوسعهم في ظل التوصيات الحكيمة لقائدة الثورة الاسلامية خلال السني الصعاب لتقديم الدعم والاسناد لسوريا حكومة وشعبا".

واشار الى ان "الكثر من الشعوب المسلمة لم تكن تعرف كنه "داعش"، لافتاً إلى ان "بعض حكومات المنطقة ما كانت تسمح بفضح الرعاية الاميركية الصهونية لداعش ولكن قائد الثورة الاسلامية ومن خلال بصيرته الثاقبة كشف كنه هذه الحركة الصهيواميركية قبل ان تقر ​اميركا​ والكيان الصهيوني فيما بضلوعها في ايجاد داعش ورعاية هذه الجماعة".