أوضح النائب العراقي عن ائتلاف "الفتح"، حامد الموسوي، أنّ "التدخّل التركي العسكري في العراق جاء بطلب من الحكومة العراقية إبان احتلال تنظيم "داعش" الإرهابي ثلث مساحة البلاد"، مركّزًا على أنّه "ينبغي أن ترحل القوات التركية بعد أن هُزم "داعش"، وهو ما طلبته الحكومة العراقية من القوات العسكرية التركية".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "القوات العراقية قادرة على ضبط الأمن على الحدود مع تركيا، وبالتالي فلا حاجة لوجود قوات الأخيرة"، مؤكّدًا أنّه "سيتمّ تنظيم انسحاب القوات بين حكومة البلدين". وحول القانون المقدّم من البرلمان لإخراج القوات الأجنبية من العراق، بيّن أنّ "البرلمان العراقي ترك تشخيص مدى حاجة العراق للقوات الأجنبية لرئيس الوزراء".
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني عراقي: قوات تركيا في أرضنا جاءت بطلب من حكومتنا وعليها أن ترحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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