برلماني عراقي: قوات تركيا في أرضنا جاءت بطلب من حكومتنا وعليها أن ترحل

أوضح النائب ​العراق​ي عن ائتلاف "الفتح"، حامد الموسوي، أنّ "التدخّل التركي العسكري في العراق جاء بطلب من ​الحكومة العراقية​ إبان احتلال تنظيم "داعش" الإرهابي ثلث مساحة البلاد"، مركّزًا على أنّه "ينبغي أن ترحل ​القوات التركية​ بعد أن هُزم "داعش"، وهو ما طلبته الحكومة العراقية من القوات العسكرية التركية".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "​القوات العراقية​ قادرة على ضبط الأمن على الحدود مع ​تركيا​، وبالتالي فلا حاجة لوجود قوات الأخيرة"، مؤكّدًا أنّه "سيتمّ تنظيم انسحاب القوات بين حكومة البلدين". وحول القانون المقدّم من البرلمان لإخراج القوات الأجنبية من العراق، بيّن أنّ "​البرلمان العراقي​ ترك تشخيص مدى حاجة العراق للقوات الأجنبية لرئيس الوزراء".