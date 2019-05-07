رئيس حكومة فلسطين شكر قطر على تخصيص 480 مليون دولار لدعم الضفة وغزة

اعتبر رئيس الحكومة ال​فلسطين​ية، ​محمد اشتية​ أن "الدعم المالي الذي قررت دولة قطر، تقديمه للشعب الفلسطيني سيسهم في حل جزء من المشاكل التي خلقتها قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية"، موضحاً أن "المبلغ يشمل 300 مليون ​دولار​، 50 مليون منها مقدمة كمنحة، و250 مليون كقروض موجهة لخزينة الحكومة على دفعات، بواقع 21 مليون دولار شهريا".

ولفت إلى أن "المبلغ يتضمن 180 مليون دولار مقدمة كمساعدة معيشية وإنسانية وكهرباء لقطاع غزّة، ستدار عبر مؤسسة قطر الخيرية العاملة في ​قطاع غزة​"، معرباً عن "شكره لدولة قطر على دعم فلسطين، في ظل أزمة مالية خلقها الاحتلال باقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة".