الحرس الثوري الإيراني: لن نغير سياساتنا وأي تحرك أميركي سيكون فاشلا

ركّز المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، على أنّ "دخول الولايات المتحدة الأميركية إلى ساحة المواجهة مع إيران لن يوصلها إلى أي نتيجة"، مبيّنًا أنّ "لدينا القدرة الكافية على توجيه ردّ قوي وحاسم في حال أي اعتداء محتمل".
وأكّد "أنّنا سائرون في طريقنا ولن نغيّر سياساتنا، وأيّ تحرّك أميركي سيكون فاشلًا"، لافتًا إلى أنّ "الأميركيين وأعوانهم في الشرق الأوسط ليس لديهم أي قدرة على مواجهة قوة ايران".
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