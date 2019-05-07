الخارجية الإيرانية: مقابلة ظريف على "سبوتنيك" غير صحيحة

علقت وزارة الخارجية الإيرانية على التصريحات التي نشرتها وكالة سبوتنيك نقلاً عن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، قائلة: "طلب "سبوتنيك" إجراء المقابلة والأسئلة فيها يعود إلى عدة أشهر سابقة".
ولفتت إلى ان "الأجوبة تم وضعها في متناول "سبوتنيك" من قبل خبير ومن دون موافقة وزير الخارجية"، مشيرةً إلى أن "المقابلة التي نشرتها ظهر اليوم "سبوتنيك" غير صحيحة ولا يوافق عليها وزير الخارجية".
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