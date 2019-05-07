بو صعب: إلغاء البند المتعلق بالتجهيزات العسكرية ووزير المال سيقدم البدائل

أعلن وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، في تصريح على هامش جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في السراي الحكومي، "انتهاء البحث بالبنود الإصلاحية، وتمّ إلغاء البند المتعلّق بالتجهيزات العسكرية للعسكريين المتقاعدين (أي المرتبط بالرواتب التقاعدية)، ووزير المال سيقدّم البدائل".

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