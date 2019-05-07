الجيش: 4 طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية اليوم

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 7 أيار 2019 الساعة 9:30، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة يارون​ باتجاه الشمال وصولًا حتّى جبيل، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 9:45 من فوق البحر غرب جبيل باتجاه الشمال".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 10:05، خرقت طائرتان عدوّتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب ​بيروت​ باتجاه الشرق وصولًا حتّى جبيل، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 10:10 من فوق البحر غرب جبيل باتجاه الشمال".

وبيّنت القيادة أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 6 أيار 2019 الساعة 20:30، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:50 من فوق بلدة مرجعيون".