الجيش: 4 طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية اليوم

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 7 أيار 2019 الساعة 9:30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون باتجاه الشمال وصولًا حتّى جبيل، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 9:45 من فوق البحر غرب جبيل باتجاه الشمال".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 10:05، خرقت طائرتان عدوّتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بيروت باتجاه الشرق وصولًا حتّى جبيل، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 10:10 من فوق البحر غرب جبيل باتجاه الشمال".
وبيّنت القيادة أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 6 أيار 2019 الساعة 20:30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:50 من فوق بلدة مرجعيون".
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