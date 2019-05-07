التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، وفدًا من رابطة "قدماء القوى المسلحة اللبنانية" برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي السابق اللواء المتقاعد عثمان عثمان، وحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر.
بعد اللقاء، لفت عثمان إلى "أنّنا تشرّفنا بالاجتماع مع الحريري، وشرحنا له قضية المتقاعدين وما يتعرّضون له، في ما يتعلّق بمشروع قانون الموازنة. كما شرحنا له الأمور الّتي تهمّنا، ووجدناه بالفعل يعرف كلّ شيء، وهو مطّلع على جميع قضايا المتقاعدين".
ونوّه إلى أنّ "الحريري قد وعدنا بأنّه سيهتمّ، وهم يهتمّ بالفعل، بالمحافظة على حقوقهم كاملة ومن النواحي كافّة، وهذا ما لاحظناه منه".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "قدماء القوى المسلحة" زار الحريري: وعدنا بالمحافظة على حقوق المتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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