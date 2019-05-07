وزير البيئة طلب الادعاء على صياد مخالف والتقى سفيري كوريا الجنوبية وسويسرا

أعلن المكتب الإعلامي لوزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في بيان، أن "الوزير جريصاتي وقع اليوم، الطلب من المحامي العام البيئي في الجنوب ​القاضي رهيف رمضان​ الادعاء على السيد حسن مصطفى عيتاني المقيم في صيدا بتهمة عرض صور على مواقع التواصل الاجتماعي لكميات كبيرة من ​الطيور​ المصطادة من قبله في نيسان الفائت خارج ​موسم الصيد​ البري. وبحسب طلب الادعاء، فإن عيتاني لم يحصل على رخصة صيد وفق ما ينص القانون، وقام بعملية تحريض واسعة عبر مواقع التواصل لمخالفة قانون الصيد".

من جهة أخرى، التقى جريصاتي، سفير ​كوريا الجنوبية​ يونغ دي كوان، وعرض معه للتعاون المتبادل بين البلدين، وتم التوافق على توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين وزارتي البيئة في البلدين، تحضيرا للقيام بمشروعين مشتركين.

ثم استقبل سفيرة ​سويسرا​ مونيكا غيرغوز وعرض معها للمشاريع البيئية المشتركة، وخصوصا على صعيد دعم ​الشرطة السويسرية​ للشرطة البيئية في ​لبنان​.