وزير البيئة طلب الادعاء على صياد مخالف والتقى سفيري كوريا الجنوبية وسويسرا

أعلن المكتب الإعلامي لوزير البيئة فادي جريصاتي في بيان، أن "الوزير جريصاتي وقع اليوم، الطلب من المحامي العام البيئي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الادعاء على السيد حسن مصطفى عيتاني المقيم في صيدا بتهمة عرض صور على مواقع التواصل الاجتماعي لكميات كبيرة من الطيور المصطادة من قبله في نيسان الفائت خارج موسم الصيد البري. وبحسب طلب الادعاء، فإن عيتاني لم يحصل على رخصة صيد وفق ما ينص القانون، وقام بعملية تحريض واسعة عبر مواقع التواصل لمخالفة قانون الصيد".
من جهة أخرى، التقى جريصاتي، سفير كوريا الجنوبية يونغ دي كوان، وعرض معه للتعاون المتبادل بين البلدين، وتم التوافق على توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين وزارتي البيئة في البلدين، تحضيرا للقيام بمشروعين مشتركين.
ثم استقبل سفيرة سويسرا مونيكا غيرغوز وعرض معها للمشاريع البيئية المشتركة، وخصوصا على صعيد دعم الشرطة السويسرية للشرطة البيئية في لبنان.
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