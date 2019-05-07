يازجي: سنبقى متجذرين بارضنا وكنيستنا ووطننا

واصل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​ زيارته لعكار، وكانت المحطة الثانية في رعية حلبا التي اعدت له استقبالا حاشدا امام كنيسة القديس باسيليوس الكبير وسط البلدة، حيث اقام البطريرك يازجي صلاة الشكر في حضور راعي الابرشية ​المتروبوليت باسيليوس منصور​ يعاونه كاهن الرعية الاب فؤاد مخول وبمشاركة عدد من الكهنة.

ولفت في تصريح الى أنه "فرح عظيم يغبطنا جميعا في هذه الكنيسة العزيزة في بلدة حلبا، هذه المدينة العظيمة بتاريخها وناسها، ومعكم سنبقى متجذرين بارضنا وكنيستنا ووطننا"، مشيرا الى أن "القديس باسيليوس الكبير كان من كبار القديسين ومن اكبر المثقفين ورجال العلم في زمنه، وهو الذي ترك بيته وذهب الى اثينا حيث تلقى علومه وتوفي عن عمر 49 سنة بعد ان أمضى 5 سنوات كاسقف..انتج خلالها مؤلفات واعمال وخطابات عظيمة ولذلك سمي بباسيليوس الكبير. ولذا في هذه الرعية التي تحمل شفاعة القديس باسيليوس ندعوكم الى ان تقرأوا وتطلعوا على عمق ثقافة هذا القديس الذي هو مدرسة ايمان وعلم".

وشدد على "أننا نقدر عاليا ما يقوم به سيدنا باسيليوس منصور ونثمن اعماله وانجازاته المنظورة والمشهودة، واصلي له وهو الذي يقدم حياته وكيانه ووجوده لشعب هذه الكنيسة ولخدمة هذه المنطقة بمسلميها ومسيحييها. لكم في هذه الايام الفصحية كل الحب وندعو الى ان تحافظوا على ثباتكم وتمسككم بارضكم وعائلاتكم وتربيتكم الصالحة لابنائكم".