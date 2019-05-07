فريق متخصّص من وزارات الصناعة والبيئة والصحة توجه لمعمل ماستر شيبس للوقوف على حقيقة الوضع

توجّه فريق متخصّص من وزارات ​الصناعة​ و​البيئة​ والصحّة، بالاضافة الى الخبيرة البيئية كارول السخن، الى معمل ماستر شيبس في ​البقاع​ للوقوف على حقيقة الوضع، بناء لاشارة المحامي العام البيئي في البقاع وذلك نتيجة المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس ادارته النائب ​ميشال ضاهر​، والذي دعا عبره كلّ الوزارات والجهات المعنية الى زيارة المعمل ومعاينته والتأكّد من التزامه الكامل بكلّ المعايير البيئيّة والصحيّة.

وكان الضاهر قد أعلن في مؤتمر صحافي أن الصناعة اللبنانية تتعرّض لحملة استهداف ممنهجة عبر بثّ مجموعة كبيرة من الشائعات و​الأخبار​ غير الدقيقة، مؤكداً بأنه سيتابع الموضوع امام ​القضاء​ حتى كشف كامل الحقيقة ووضعها أمام الرأي العام، كما وأعلن احتفاظه بحقّ الادّعاء على كل من يبثّ هذه الأكاذيب ويسعى لترويجها.

وقد شكر النائب ضاهر جميع الادارات والاجهزة التي تحرّكت من اجل وضع الامور في اطارها الصحيح، مؤكداً على ثقته الكاملة في القضاء.