إدي معلوف: نشهد حروب محاور اقتصادية بالواسطة على امتداد الوطن أسلحتها الإعلام

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدي معلوف​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا اليوم نشهد حروب محاور اقتصادية بالواسطة على امتداد الوطن، أسلحتها الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، والشائعات نجمتها وأكثرها ضررًا وفتكًا وإيذاءً".

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