المطران عوده استقبل وفدا من "التيار الوطني الحر"

استقبل متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للروم ​الارثوذكس​ ​المطران الياس عوده​ وفدا من "​التيار الوطني الحر​" ضم النائب ​أسعد درغام​ ونائبي رئيس التيار النائب ​نقولا صحناوي​ ورومل صادر. ولفت إلى "أننا قمنا اليوم بزيارة سيدنا الياس الذي نعتبره مرجعية دينية ووطنية لمعايدته لأن البعض منا كان مسافرا، ونحن في الطائفة نتبادل المعايدة حتى العنصرة ونقول المسيح قام. وأكدنا لسيادته أننا كتيار وطني بجانبه وأمامه ووراءه وليس عندنا أي إشكالات بل نعتبر سيدنا مرجعية ونحترمه ونحبه وقد حملنا له سلام رئيس التيار الوزير ​جبران باسيل​".

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