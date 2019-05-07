نهرا ترأس اجتماعا لانشاء معمل لفرز النفايات غير العضوية في أميون

ترأس محافظ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​ في مكتبه بسرايا ​طرابلس​، اجتماعا تنسيقيا لانشاء معمل لفرز ​النفايات​ غير العضوية في بلدة ​أميون​ ​قضاء الكورة​ وجوارها، بتمويل من اتحاد بلديات ​برشلونة​ عبر ​الصليب الاحمر اللبناني​.

حضر اللقاء رئيسا بلديتي أميون مالك فارس وكفتون نخلي فارس، رئيس اقليم الشمال في الصليب الاحمر روجيه بافيتوس، الناشط البيئي ​بول ابي راشد​، رئيس دائرة البلديات ملحم ملحم، نائبة رئيس ​بلدية اميون​ الدكتورة عيشة طيسون.

ورأى أن "المشروع يهدف الى نشر الوعي البيئي ومساعدة المجتمع المحلي على التوعية البيئية"، مشددا على "أهمية عملية فرز النفايات من المصدر ومعالجتها بالطرق الحديثة والمتطورة واعتماد التسبيخ للنفايات العضوية والتدوير للنفايات غير العضوية"، مثنيا على "دور الهيئات الدولية والاهلية التي تعنى بشؤون ​البيئة​ في تنفيذ هذه السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة"، آملا من "كل البلديات أن تحذو حذو بلدية أميون".

وشكر نهرا "الصليب الاحمر واتحاد بلديات برشلونة وكل من ساهم في تحقيق هذا المشروع".