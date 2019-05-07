أكد سعد السهلي، عن دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، زوال اليوم الثلاثاء، في الجلسة الرابعة من محاكمة بوعشرين، في مرحلتها الاستئنافية، أن عدم متابعة توفيق بوعشرين في حالة سراح إلى حدود الآن، هو قرار ضمني من الحكومة بعدم رفع الاعتقال عنه، على الرغم من القرار الأممي.
وطالب السهلي هيأة المحكمة، برئاسة لحسن الطلفي، أن تبسط رقابتها على السلطة التنفيذية، وإلغاء القرار الحكومي، الرامي إلى إبقاء توفيق بوعشرين معتقلا تعسفيا داخل السجن.
كما ذكر سعد السهلي بتصريح وزير العدل، لوكالة المغربي العربي للأنباء، حيث قال إنه سيتعامل بشكل إيجابي في هذه القضية.
وتابع السهلي أن أغلب الدول التزمت بالتقرير الأممي، وضرب مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما التزمت بالقرار الأممي الرامي إلى رفع الاعتقال التعسفي على المتورطين في قضية 11 شتنبر الإرهابية، التي هزت أمريكا، وتابعتهم في حالة سراح.
كانت هذه تفاصيل خبر دفاع بوعشرين يطالب المحكمة ببسط رقابتها على قرار الحكومة..السهلي: استمرار اعتقال بوعشرين قرار ضمني على عدم تنفيذ القرار الأممي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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