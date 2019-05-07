الفنانة  فاطمة الركراكي تبارك للجمهور حلول رمضان وهي في وضع صحي صعب.. فقدت البصر نهائيا – فيديو

نشر الفنان هشام الوالي مقطع فيديو مؤثر للفنانة فاطمة الركراكي، التي فقدت بصرها، وهي تقدم التهاني إلى جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وشارك الوالي مقطع فاطمة الركراكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مع تعليق: “عمى الأعين ليس القضية الأساسية في حياة الإنسان، ولكن عمى الفكر هو القضية الأهم، فالبصيرة هي المعيار، والمقياس لإنسانية الإنسان.. لالا فاطمة الركراكي تتمنى لكم رمضان مبارك كريم.. والرسالة وصلت”.

وغابت فاطمة الركراكي، التي تبلغ من العمر 78 سنة، عن الأنظار منذ مدة طويلة، قبل أن تصدم الجمهور بخبر فقدانها لبصرها.

يذكر أن هشام الوالي من أكثر الفنانين، الذين يحاولون تسليط الضوء على أهرام التلفزة المغربية، الذين يعيشون وضعا صحيا يحتاج إلى الدعم، من بينهم عبد الله العمراني، الذي يصارع المرض